В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения. Так, единственным значимым результатом поверки станет запись в реестре Росстандарта, а бумажное свидетельство будет дополнением к ней, пишет «Российская газета».

Сделавший поверку прибора специалист в течение суток должен внести данные о результатах работы в реестр ведомственной системы с открытым доступом «Аршин». Владелец счетчика может узнать сведения о нем и результаты метрологической работы, «вбив» заводской номер прибора в разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений».

«Альтернативное "хождение" бумажных свидетельств порождает фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов», — объяснил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Соответствующие поправки в закон «Об обеспечении единства измерений» были приняты в конце 2019 года. Норма вступит в силу в конце сентября 2020-го. За это время будет доработана необходимая инфраструктура.

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