Россиян спасут от переплат за ЖКХ

В российском правительстве предложили штрафовать ресурсоснабжающие организации, получающих сверхдоходы от завышения цен на услуги ЖКХ. Соответствующий законопроект, который должен спасти россиян от переплат, будет внесен в Госдуму в сентябре 2020 года, сообщают «Известия».

Документ должен подготовить Минстрой до марта. Размер штрафа пока не раскрывается. После рассмотрения проекта закона в кабмине его направят в нижнюю палату парламента. Издание уточняет, что инициативу уже готовы поддержать профильный комитет Думы и все фракции. В нынешнем варианте Жилищного кодекса нет пункта о штрафах для ресурсоснабжающих компаний.

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Глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в разговоре с изданием отметила, что от завышения стоимости услуг страдают в первую очередь граждане. Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов добавил, что необходимо проводить независимые экспертные проверки, чтобы установить объективную цену услуг и избежать неоправданных тарифов. Он напомнил, что в России была общественная организация, которая пыталась бороться с высокими ценами на ЖКХ, но успеха не имела. Проблему не могу решить и региональные комиссии по тарифам, которые не имеют всех полномочий, а прокуратура проводит проверки лишь выборочно.

В начале 2019 года глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев говорил, что россияне переплачивают за ЖКХ в два раза. По его словам, в некоторых регионах стоимость потребления воды различается в 54 раза.

В январе 2019 года тарифы были повышены на 1,7 процента, в июле — еще на 2,4. В квитанциях у россиян также появилась новая строчка — вывоз мусора. С 1 июля 2020 года коммунальные услуги снова подорожают примерно на четыре процента.

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