Россиян избавят от переплат за ЖКХ

Россиян избавят от переплат за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом «Известиям» сообщил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

По его словам, до конца февраля в парламент будет внесен законопроект об отмене банковской комиссии, взимаемой по платежам за ЖКХ. Сейчас она составляет от 0,5 до 2 процентов независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или посредством банкомата.

Неверов пояснил, что существует два варианта решения этого вопроса: внести правки в Жилищный кодекс с запретом взимать комиссию или внести изменения с таким запретом в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках. В настоящее время проходят последние консультации и доработка текста документа. Центробанк уже поддержал идею.

Ранее в январе сообщалось, что главной коммунальной проблемой россиян в 2019 году стало состояние жилых домов — около 19 процентов жалоб. Неудовлетворительное содержание зданий волнует граждан даже больше, чем цены за услуги ЖКХ, что наблюдалось в предыдущие годы.

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