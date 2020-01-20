В Госдуме оценили идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Законопроект о запрете банкам взимать комиссию за платежи по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) порадует абсолютно всех граждан, заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев, оценивая данную инициативу. Его цитирует RT в понедельник, 20 января.

«Поскольку люди с разным достатком неизбежно платят за коммунальные услуги, то прежде всего он порадует малообеспеченную часть населения», — сказал он.

Парламентарий назвал инициативу очень своевременной.

Ранее в понедельник глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов анонсировал соответствующий проект закона. По его словам, он будет внесен в нижнюю палату парламента до конца февраля.

В настоящий момент банковская комиссия составляет от 0,5 до 2 процентов независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или посредством банкомата.

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