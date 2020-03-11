Найден способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Россияне смогут сэкономить до 30 процентов средств на оплате услуг ЖКХ благодаря технологиям умного города. В этих целях Российская венчурная компания (РВК) разработала национальные стандарты по использованию электронных данных в жилых домах и на улицах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на информацию компании.

Данный стандарт предназначен для региональных властей и компаний, участвующих в обслуживании и развитии городов. Его разработчики планируют создать единую систему для работы цифровых технологий в различных сферах, например, в регулировании движения транспорта, уличного освещения, оценке показаний счетчиков ЖКХ. Все это повысит комфорт граждан и в дальнейшем поможет им сэкономить на коммунальных платежах.

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Внедрение технологий умного города позволит российским регионам сэкономить до 15 процентов бюджетных средств и сократить до 30 процентов расходов граждан. Так, например, власти Соликамска (Пермский край) за три месяца смогли добиться сокращения расходов за свет на 66,2 процента за счет энергоэффективного управления линиями уличного освещения, сообщили в Минстрое. В РВК добавили, что централизованный сбор данных также позволит улучшить условия для передвижения по городу автомобилей экстренных и коммунальных служб.

Для осуществления всех этих планов государству сперва придется привлечь большое количество инвестиций в формате государственно-частного партнерства. Не стоит ожидать, что это заинтересует большое количество вкладчиков, так как эффект от таких вложений обычно появляется не сразу. С другой стороны, нововведение позволит любому российскому предприятию, которое занимается производством датчиков и оборудования для телеметрии, представить свой продукт для решений умного города. Минстрой выразил свою готовность к сотрудничеству со всеми желающими.

Некоторые российские города уже сделали выбор в пользу технологий умного города. В январе 2020 года администрация Ставропольского края и компания «Русатом Инфраструктурные решения» подписали соглашение по реализации совместных инициатив по внедрению технологий умного города на курортах Кавказских Минеральных Вод и в других городах Ставрополья. Подобное сотрудничество в дальнейшем способно повысить конкурентоспособность края, создать безопасные и комфортные условия для жизни горожан и отдыхающих, а также обеспечить рост экономической эффективности и развитие туризма.

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