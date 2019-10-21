Хакеры атаковали «умные дома» в США

В американском штате Калифорния рядовая семья стала жертвой хакерской атаки. Пранкер, личность которого не установлена, взломал систему управления домом Nest и через вебкамеру угрожал похитить ребенка. Это не первый случай, когда пользователи «умных домов» подвергаются издевательствам со стороны хакеров, пишет New York Post.

Как рассказал глава пострадавшей семьи, атака была организована, когда он и его супруга были на работе. В коттедже остались няня и полуторагодовалый ребенок пары. Внезапно няня услышала, как неизвестный женский голос обращается к ней. Звук шел из вебкамеры Nest, установленный внутри дома. Пранкер смеялся, затем попросил няню поговорить с ним. Женщина на это не отреагировала, после чего злоумышленник перешел к ругательствам и угрозам: он в грубой форме заявил, что похитит ребенка, если няня продолжит молчать.

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Ранее другие пользователи Nest из разных штатов сообщали о хакерских атаках, отмечает издание. В большинстве случаев пранкеры используют электронные устройства для того, чтобы просто ругаться на хозяев домов. Пара из Иллинойса в январе 2019-го сообщала, что неизвестный пытался через вебкамеру поговорить с их ребенком. Иногда злоумышленники транслируют через такие камеры музыку.

Ранее, в сентябре, сообщалось об американской семье, которую хакеры заставили мучиться от жары и слушать непристойные песни. Злоумышленники также получили доступ к системе управления домом Google Nest.

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