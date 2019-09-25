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Хакеры заставили семью мучиться от жары и слушать непристойные песни

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Samantha Westmoreland

Преступники испугали семью из американского штата Висконсин, взломав их систему управления умным домом Google Nest. Об этом пишет Herald Publicist.

Злоумышленники начали с того, что повысили температуру в доме до 32 градусов Цельсия. Супруги Саманта и Ламонт Вестморлэнд (Samantha and Lamont Westmoreland) решили, что система сломалась, и выключили отопление.

Спустя непродолжительное время из колонок Google Nest начал раздаваться голос, а потом — непристойные песни. Хозяева дома отсоединили камеру от системы и поменяли пароль от аккаунта Google Nest, но это не помогло. Проблема решилась после того, как супруги обратились к интернет-провайдеру, который поменял ID их беспроводной сети.

Саманта призналась, что происшествие ее сильно напугало. «У меня сердце чуть из груди не выпрыгнуло. Мурашки бегут по спине только от разговора об этом», — поделилась она чувствами с журналистами.

Пара решила, что хакер сначала получил доступ к их Wi-Fi, а затем уже к Google Nest. В комментарии Ladbible представители Google заявили, что, скорее всего, супруги использовали пароль, который был похищен хакерами ранее через утечки на других сайтах. Специалисты также отметили, что двухфакторная аутентификация в большинстве случаев способна предотвратить взлом аккаунта.

Ранее специалисты по борьбе с киберпреступностью выявили несколько уязвимостей в системе управления умным домом Zipato. Они позволяли злоумышленникам получить полный доступ ко всем функциям системы, в том числе к открыванию и закрыванию дверей.

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