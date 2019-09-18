Календари на телефоне оказались опасными

Сотни календарей, хранящихся в приложении Google Календарь, были обнаружены в свободном доступе. О находке в своем блоге рассказал специалист по безопасности Авинаш Джайн (Avinash Jain).

Из-за уязвимости любой пользователь получил возможность отслеживать частные и корпоративные мероприятия, а также читать конфиденциальные материалы из вложений к запланированным мероприятиям. Для поиска календарей Джайн использовал специальные запросы в Google. С помощью одной из команд он и смог открыть все общедоступные календари.

Конфиденциальность информации была нарушена владельцами календарей, которые сделали их общедоступными, а значит, открытыми для просмотра поисковиком. Джайн пояснил, что на экране появляется уведомление о том, что изменение доступа приведет к появлению данных в результатах поиска, но, по его мнению, многие пользователи игнорируют предупреждение.

Специалист также привел пример другой публикации, в которой человек смог найти календарь сотрудника компании Shopify, угадав его имя пользователя. В результате удалось заполучить данные о сотруднике, скачать презентацию и сохранить ссылку на расписание встреч. Эксперт рассказал компании о проблеме, Shopify выплатила ему вознаграждение в размере 1,5 тысячи долларов (96 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что более 900 приложений-фонариков для Android злоупотребляют доступом к личным данным пользователя. По словам экспертов, многие приложения запрашивали разрешения на действия, необходимость которых трудно объяснить.

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