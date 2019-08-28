В популярной программе для Android обнаружен опасный вирус

Эксперты в области кибербезопасности выяснили, что приложение CamScanner, представленное в магазине Google Play, содержит опасный троян. Об этом сообщается на сайте «Лаборатории Касперского».

Программа необходима для создания PDF-файлов и распознавания текста в отсканированном документе. Сообщается, что общее число загрузок приложения и его разновидностей превысило 100 миллионов.

Исследователи обратили внимание на программу после жалоб пользователей. В одной из последних версий приложения они обнаружили вирус-дроппер. Он запускает дополнительный модуль-загрузчик, который устанавливает на гаджет то, что вздумается злоумышленникам.

Предполагается, что это связано с попытками монетизации программы через показ рекламы и продажу специальных подписок или аккаунтов. Компания Google удалила программу из магазина после сообщения от экспертов о находке.

Ранее стало известно, что приложение для прослушивания радио Radio Balouch оказалось программой-шпионом. Вредное приложение также долгое время было доступно в Google Play.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!