Репост видео с оружием обернулся для школьника арестом

Школьник из США угодил за решетку после того, как опубликовал видео друга с пневматическим оружием и разместил предупреждение о том, что собирается устроить стрельбу. Об этом сообщает местный телеканал Fox40.

16-летнего подростка арестовали за угрозы организовать массовое убийство в учебном заведении, куда он ходил. Школа находится в городе Оровилл штата Калифорния.

Полиция выяснила, что он репостнул в приложении Snapchat ролик с пневматическим оружием, добавив к нему подпись: «Если вы идете в школу Las Plumas, готовьтесь бежать #школьный стрелок».

Автором ролика был выпускник учреждения. Он отправил видео школьнику, чтобы похвастаться наличием у него пневматического оружия. Сначала полиция пришла домой к выпускнику, но выяснила, что он не добавлял к видео подписи с угрозой.

Позднее школьник признался полицейским, что он репостнул видео и добавил угрозу, но заверил, что хотел пошутить и не намеревался ни в кого стрелять. Он отметил, что сожалеет о своих действиях.

Ранее в феврале американского школьника арестовали после того, как он отказался отдать честь национальному флагу.

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