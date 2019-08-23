Интернет и СМИ
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Исламиста из Чечни застрелили в Берлине
Найден простой способ похудеть без диеты
В Крыму отреагировали на удаление подписи «Россия» с фото в The Guardian
Китай обвалил нефть
Кот помог женщине найти заначку мужа
Москвичей взволновало объявление о грифоне 
Масштабные хищения остановили торговлю российским зерном
Борис Джонсон крикнул «Слава Украине!» и попал на видео
В НХЛ отреагировали на отстранение хоккеиста Кузнецова за кокаин
Новости партнеров

Репост видео с оружием обернулся для школьника арестом

Перейти в «Мою Ленту»

Школьник из США угодил за решетку после того, как опубликовал видео друга с пневматическим оружием и разместил предупреждение о том, что собирается устроить стрельбу. Об этом сообщает местный телеканал Fox40.

16-летнего подростка арестовали за угрозы организовать массовое убийство в учебном заведении, куда он ходил. Школа находится в городе Оровилл штата Калифорния.

Полиция выяснила, что он репостнул в приложении Snapchat ролик с пневматическим оружием, добавив к нему подпись: «Если вы идете в школу Las Plumas, готовьтесь бежать #школьный стрелок».

Автором ролика был выпускник учреждения. Он отправил видео школьнику, чтобы похвастаться наличием у него пневматического оружия. Сначала полиция пришла домой к выпускнику, но выяснила, что он не добавлял к видео подписи с угрозой.

Позднее школьник признался полицейским, что он репостнул видео и добавил угрозу, но заверил, что хотел пошутить и не намеревался ни в кого стрелять. Он отметил, что сожалеет о своих действиях.

Ранее в феврале американского школьника арестовали после того, как он отказался отдать честь национальному флагу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
16-Year-Old Arrested for Making Terrorist Threats in Butte County Via Snapchat
Российского школьника арестовали за нападение на девочку с топором
Арестованному за изготовление бомбы российскому школьнику смягчили обвинение
Американского школьника арестовали за нарисованную мелом свастику
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0421 августа
Фред Роджерс

«Унижение людей сводит меня с ума»

50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
19:34Сегодня

Телешоу о поиске бывших любовников назвали кошмаром за преследования людей

18:46Сегодня

Малышеву затравили за видео с женщиной-эпилептиком

18:01Сегодня

Собака-гипнотизер из российского телешоу довела пользователей сети до истерики

Интернет и СМИ00:0418 августа

Чуда не произошло

Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
17:08Сегодня

Парень показал типичных девушек в соцсетях и столкнулся с всеобщей ненавистью

16:01Сегодня

Российский телеведущий назвал спасение пятилетней девочки в лесу закономерным

15:21Сегодня

В The Guardian передумали считать Крым российским

Интернет и СМИ00:0315 августа

«Девочки сутками тычут своей кулебякой в камеру»

Монологи российских вебкам-моделей. Кто они и что заставило их раздеваться на камеру?
14:22Сегодня

Необычное свидание в «Холостяке» вызвало у зрителей ассоциации с радиацией

13:31Сегодня

Успешная телеведущая призналась в потере контроля над собственной жизнью

12:51Сегодня

Мошенники обманом крали данные банковских карт пользователей Apple

Россия
Четверть закупок инсулина в России оказалась сорвана
«В болоте сидим, чтоб не поджариться»
Эти люди спасают российский лес: репортаж из горящей тайги
Российский город благоустроили ковролином
Конфликт с цыганами привел к волнениям в российском селе
Массовая драка, поножовщина и ОМОН: что происходит в Кузбассе
Российский электрик получил удар током в шесть тысяч вольт и выжил
«Музей твой на один день»
 
У пожаловавшейся на дыхание москвички нашли 25-килограммовую опухоль
Все материалы
Мир
Борис Джонсон крикнул «Слава Украине!» и попал на видео
«Там можно найти пришельцев»
 
Россия отреагировала на осквернение памятника маршалу Коневу в Чехии
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
США приготовились присоединиться к «Нормандскому формату»
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Эрдоган пожаловался Путину
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко рассказал о своей настойчивости в развитии отношений с Грузией
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
Раскрыта суть иска главы офиса Зеленского к украинским журналистам
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
Украинский «Штирлиц» заметил вывоз танков из Луганска
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
Первый президент Украины заявил о симптомах завершения войны в Донбассе
Все материалы
Экономика
Китай обвалил нефть
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
Масштабные хищения остановили торговлю российским зерном
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
Россия потратит триллион на дороги из Китая в Европу
Медведев поставил вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Сокращение рабочих дней обсуждают в правительстве. Что ждет россиян?
На Западе предложили Украине покупать российский газ
Все материалы
Силовые структуры
Российский депутат объяснил убийство жены
Олег Мухаметшин«В советские времена его бы сразу убили»
Этот вор отрекся от преступного титула перед полицией. Теперь его ждет месть авторитетов
Двух полицейских арестовали за изнасилование задержанной девушки
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
В Москве доставщик пиццы устроил гонки с восемью экипажами ДПС
Семен ЕрмолинскийБеглецы на миллион
Это самые опасные преступники России. За их поимку государство платит большие деньги
Майор полиции отправил в кому российского подростка
Все материалы
Наука и техника
Найден источник инопланетных сигналов из космоса
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»
Топор войны
США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
Ракетоносец Ту-160 показали в деле в Сирии
«Обеспечили нацистам безопасный тыл»
Почему Сталин в 1939 году не захотел вместе с Западом остановить Гитлера
Найден способ предотвратить неизлечимую стадию рака
Все материалы
Спорт
Умер 16-летний российский ватерполист
Евгений КузнецовХоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
Нападающий сборной России попал на видео с белым порошком
Попавшегося на кокаине Кузнецова лишили медали чемпионата мира
В ожидании перестрелки
На что поставить деньги в третьем туре АПЛ
Попавшийся на кокаине Кузнецов объяснился
«Может, ему стоило руку отрубить?»
Суперматч в Манчестере, скандалы и победы топ-клубов — главные события тура АПЛ
Российский хоккей отреагировал на дисквалификацию Кузнецова за кокаин
Все материалы
Культура
Умер режиссер фильма «Кому на Руси жить...»
«Свобода, равенство и братство — но не для всех»
Режиссер «Малышки зомби» о Франции, Гаити и рифме между рабством и вуду
Никита Михалков сломал ногу
Виктор ПелевинЖук лапкой потрогал
Виктор Пелевин об «американской гендерной шизе», которую придумали российские спецслужбы
Фотограф подал в суд на Black Star из-за снимка голой девушки на обложке Pabl.A
«Пусть меня считают просто экстремальным режиссером»
Ураган, аллигаторы и комплекс Электры: кто снял самый зубастый хоррор сезона
По роману «Метро 2033» снимут фильм
Все материалы
Интернет и СМИ
Репост видео с оружием обернулся для школьника арестом
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Телешоу о поиске бывших любовников назвали кошмаром за преследования людей
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Малышеву затравили за видео с женщиной-эпилептиком
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Собака-гипнотизер из российского телешоу довела пользователей сети до истерики
Все материалы
Ценности
Созданы духи из человеческого пота
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Живот 46-летней бывшей супермодели взволновал поклонников
Мечта нацистов и звезд Голливуда
Как выглядят уникальные машины, за которыми гоняются миллионеры
Белла Хадид на поводке снялась обнаженной для обложки журнала
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Эмили Ратаковски заподозрили в беременности
Все материалы
Путешествия
12-летний ребенок утонул в детском лагере
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Москвичей научат «счастью по-фински»
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Пара купила билеты через соцсеть и лишилась перелетов на всю жизнь
«Я себя героем нисколько не ощущаю»
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Найден способ превратить места экономкласса в кровати
Все материалы
Из жизни
Сестра убила укусившую брата змею и пустила ее на ремень
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Мать 21 ребенка рассказала о «безумном летнем отдыхе»
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Миллионер потребовал у бывшей любовницы вернуть подаренные богатства
«Я видел все»
Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
Храбрец справился с трехметровой змеей голыми руками
Все материалы
Тестируем главный автомобиль трудящихся Чехословакии
Какой была Skoda Octavia 60 лет назад?
Забытый и странный автомобиль Maserati
Кто так вольно обошелся со стилем прославленной марки?
Невероятная история «гадкого утенка» автогонок
Рассказываем о Dodge Charger Daytona в честь ее 50-летия
Тест Hyundai Tucson: дизель вместо турбомотора
Ездим на дизельном кроссовере, сравниваем его с конкурентами и считаем деньги
Стали известны цены на «путинский» седан Aurus
«Драйверская» Lada Granta получила 28 новых деталей
Первый электрический Porsche получил пять экранов в салоне
Все материалы
Дом
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Москвичи потянулись прочь из города
В небе над Амуром
Россию и Китай соединят канатной дорогой. Кто придумал самый смелый проект последних лет?
На Дальнем Востоке нашли рекордно большую квартиру
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
Россиянка втихую возвела несколько многоэтажек и заработала 100 миллионов рублей
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В Мурманске появится лаборатория для улучшения городской инфраструктуры
Россияне рассказали о своем отношении к графику работы
Все материалы