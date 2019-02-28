Американского школьника арестовали за нарисованную мелом свастику

Полиция Нью-Йорка задержала 12-летнего школьника по подозрению в том, что он изрисовал свастиками и нацистскими лозунгами школьную игровую площадку в районе Куинс. Об этом сообщает CBS New York.

Школьника арестовал отдел полиции по борьбе с преступлениями на почве ненависти, о чем в Twitter сообщил главный следователь города Дермот Ши (Dermot Shea). «Неважно, какое лицо у ненависти — полиция и местное сообщество не будут проявлять никакой толерантности», — написал он.

Десятки свастик и надпись «Хайль Гитлер», нарисованные мелом, были обнаружены на игровой площадке 22 февраля. Свидетели вызвали полицейских, прежде чем смыть рисунки.

Как пишет CBS, с начала 2019 года в городе зарегистрировано 36 преступлений на почве ненависти, большинство из них — антисемитские. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда за тот же период в Нью-Йорке совершили 21 преступление такого рода.

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