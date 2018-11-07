Украинская бабушка дополнила карту СССР свастикой и попала на видео

Неизвестным, осквернившим памятник пограничникам в украинском городе Николаев, оказалась женщина преклонного возраста. Видеозапись правонарушения опубликовало николаевское издание «Новости-N».

Оскверненный памятник обнаружил еще 8 сентября, в День города, один из жителей Николаева. Он обратился в правоохранительные органы.

Спустя два месяца «Новости-N» опубликовало видео с камер уличного наблюдения. На ролике видно, как сгорбленная женщина пожилого возраста некоторое время находится возле памятника, ожидая, очевидно, момента, когда поблизости никого не окажется. Затем она забралась на постамент и нарисовала свастику на карте СССР, изображенной на памятнике.

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