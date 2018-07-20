На Украине открыли памятник Гурченко с орфографическими ошибками

В родном городе народной артистки СССР Людмилы Гурченко — украинском Харькове — открылся памятник актрисе, на табличке которого были допущены орфографические ошибки. Об этом в своем Facebook написал депутат Харьковского городского совета Дмитрий Булах.

Народный избранник обратил внимание на то, что памятник актрисе был назван «скулпьтурной» композицией. Кроме того, ошибка закралась и в фамилию коллеги Булаха, депутата Владимира Скоробагача, который стал «Скоробогачом».

Фото: страница Дмитро Булах в Facebook

Открытие памятника Гурченко состоялось в четверг, 19 июля. Высота монумента превышает 7,5 метров. Сам памятник состоит из двух частей — в нижней присутствуют фигуры персонажей фильмов с участием актрисы, над ними возвышается скульптура самой Гурченко. Работавший над памятником скульптор Катиб Мамедов сообщил, что работа над монументом продолжалась около двух лет.

Людмила Марковна Гурченко (1935-2011) дебютировала в кино еще в студенческие годы. В 1956-м она снялась в фильме Яна Фрида «Дорога правды». В том же году Гурченко исполнила одну из главных ролей в комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» — благодаря этой работе актриса получила широкую известность.

Позже Гурченко неоднократно сотрудничала с Рязановым. Она снялась в таких фильмах режиссера, как «Человек ниоткуда», «Вокзал для двоих» и «Старые клячи». Другими известными работами актрисы являются роли в фильмах «Двадцать дней без войны», «Пять вечеров», «Любовь и голуби» и «Любимая женщина механика Гаврилова». В 1983 году Людмиле Гурченко было присвоено звание народной артистки СССР.

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