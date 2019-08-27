Приложение для прослушивания музыки шпионило за пользователями

Приложение для прослушивания радио Radio Balouch оказалось программой-шпионом на базе AhMyth. Об этом сообщается в пресс-релизе компании ESET, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Вредная программа, следящая за владельцами гаджетов, доступна в официальном магазине Google Play. Она собирает персональные данные юзеров на захваченных смартфонах.

Эксперт компании Лукас Стефанко отметил, что вред, наносимый компонентом AhMyth, было несложно обнаружить. Однако приложение по неизвестной причине несколько раз попадало в официальный магазин.

После обращения специалистов в области кибербезопасности сотрудники Google Play удалили программу, но вскоре снова ее вернули. Кроме того, Radio Balouch рекламируют на сторонних сайтах, в Instagram и YouTube.

Стефанко подчеркнул, что повторное размещение приложения должно стать «сигналом» для пользователей Android и сотрудников Google. Он предупредил, что вскоре могут появиться обновленные версии опасной программы и ее вариаций, которые также имеют шанс пройти проверку и оказаться в Google Play.

Ранее стало известно о фишинговой атаке мошенников на владельцев гаджетов от Apple. Их вынуждали выдать злоумышленником платежные данные.

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