Мошенники обманом крали данные банковских карт пользователей Apple

Мошенники атаковали владельцев различных гаджетов от Apple фишинговыми рассылками. Об этом сообщается в пресс-релизе компании ESET, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Злоумышленники направляют жертвам письма, где сообщают, что юзер недавно восстановил свой доступ к аккаунту Apple ID. От лица сотрудников Apple они просят их верифицировать свои данные и сопровождают письмо фишинговой ссылкой.

Переходя по ссылке, пользователь попадает на фальшивый сайт, замаскированный под настоящую страницу входа в аккаунт Apple ID. Если жертва вводит пару электронной почты и пароля, то страница сайта демонстрирует сообщение о блокировке привязанной к учетной записи банковской карты.

Позднее жертве предлагают якобы подтвердить информацию, вводя реквизиты платежной карты и личные данные. Уточняется, что злоумышленники специально рассылают подобные письма лишь тем пользователям, которые действительно восстанавливали доступ к Apple ID в последнее время. Подобный адресный подход вызывал доверие у жертв.

Специалисты в области кибербезопасности из компании ESET отметили, что, скорее всего, мошенники пытались получить доступ к платежным данным клиентов Apple и их персональным данным.

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