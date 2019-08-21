Данные сотен тысяч любителей порно оказались в открытом доступе

Личная информация более миллиона пользователей порносайта Luscious оказалась незащищенной. Об этом сообщили специалисты компании vpnMentor, обнаружившие уязвимость в базе данных сайта.

По словам экспертов vpnMentor, им удалось получить доступ к данным почти 1,2 миллиона юзеров, включая их ники, адреса электронной почты, историю поиска на сайте и геолокацию. Специалисты добавили, что если пользователь использовал почту со своими реальными данными, хакеры могли легко установить его личность.

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Кроме того, в незащищенной базе содержалась такая информация, как загруженные пользователем видео и фото и написанные им посты в блогах. «Некоторые из постов очень личные, например, о депрессии, и публикуются анонимно. Однако уязвимость в базе позволяет определить автора текста», — отметили эксперты компании.

Некоторые из адресов электронной почты в базе принадлежали правительственным учреждениям Бразилии, Австралии, Италии и Малайзии.

Сайт Luscious устранил уязвимость 19 августа. На этом портале появляется порно для любителей хентая и манги. В большинстве случаев видео и фото загружают сами пользователи. Эксперты уточнили, что не знают, были ли данные о пользователях похищены и использованы для угроз и вымогательства.

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