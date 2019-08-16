Сотни тысяч паролей пользователей сети оказались взломаны

Корпорация Google с помощью расширения для браузера Chrome выяснила, что примерно 1,5 процента проанализированных программой авторизаций в интернете происходили при помощи паролей, которые уже были взломаны хакерами. Как сообщает Motherboard, в случае с порносайтами этот показатель еще выше.

Результаты исследования подтвердили то, что многие пользователи интернета используют один пароль для аккаунтов в нескольких соцсетях и сервисах. В результате утечек данных с одного сайта информация о юзерах оказывается под угрозой взлома в других, где они применяют тот же пароль.

Расширение предлагалось устанавливать пользователям браузера с февраля 2018 года. Принцип его работы заключался в анализе вводимых данных и соотнесении с теми, что были взломаны и оказались доступны хакерам.

В проверке приняли участие более 650 тысяч человек. 316 тысяч их паролей оказались уже взломаны хакерами. По словам представителей Google, это означает, что данные сотен тысяч пользователей находятся под угрозой. При этом 25,7 процента юзеров из тех, чьи данные расширение выявило среди взломанных, проигнорировали предупреждение о необходимости сменить пароль.

По итогам исследования Google, наибольшая вероятность повторного взлома — среди пользователей онлайн-кинотеатров и порносайтов.

В мае корпорация Google подтвердила, что хранила пароли части своих пользователей в незашифрованном виде на протяжении 14 лет.

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