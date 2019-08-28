Грабивший клиентов российских банков хакер получил срок

Group-IB / YouTube

В Чувашии вынесен приговор участнику хакерской группы TipTop, похищавшей деньги у владельцев карт крупнейших российских банков. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Group-IB, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выяснилось, что 31-летний житель Красноярска переводил деньги со счетов пользователей на счета преступников. Канашский районный суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно.

По данным руководителя отдела расследований Group-IB Сергея Лупанина, хакеры из TipTop атаковали пользователей смартфонов на Android. Они маскировали вредоносные программы под приложения популярных банков, а также под мессенджер Viber, магазин приложений Google Play или графические приложения компании Adobe.

Жертвы находили ссылки на программы на сайтах злоумышленников, а также на взломанных ими ресурсах. Также преступники выкупали рекламу в поисковиках по запросу «мобильный банк».

Как только юзер скачивал вредоносное приложение, на его устройство устанавливался троян. Вирус был способен перехватывать и читать СМС, записывать телефонные разговоры и отправлять USSD-запросы. Кроме того, программа могла похищать данные банковских карт, создавая фишинговые окна, маскирующиеся под интерфейс легальных приложений.

Специалисты Group-IB считают группу TipTop одной из самых крупных и опасных в России. По данным экспертов, преступники смогли заразить более 800 тысяч смартфонов и ежедневно похищали от 100 тысяч рублей до 700 тысяч рублей.

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