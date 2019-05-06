Сбербанк захотел делать умные холодильники

Сбербанк запатентовал «умный холодильник», сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на документы Роспатента.

Патент на полезную модель был подан от лица Алексея Ерошкина, в ноябре 2018 года он выступал на Петербургском международном инновационном форуме в качестве технического директора лаборатории интернета вещей Сбербанка.

Заявку подали в ноябре 2018 года, патент был получен 26 марта 2019 года. Была зарегистрирована полезная модель холодильника, оснащенного датчиками, камерами и доступом к Wi-Fi. Также могут быть встроены датчики газа, определяющие испорченную еду. Если продукты заканчиваются или портятся, их названия выделяются в приложении.

Холодильник сам следит за состоянием и количеством продуктов и передаёт данные пользователю через приложение. Благодаря этому пользователь сможет принимать решения о покупке товаров или настроить их заказ в автоматическом режиме. Связываться с другими устройствами холодильник сможет по Wi-Fi, сотовой связи второго или третьего поколения.

Наличие патента позволит Сбербанку запретить производство и продажу в России моделей с аналогичными техническими характеристиками. В конце 2017 года Сбербанк представил видеоролик, в котором показано, как умный чайник и умный холодильник завладели домом.

Ранее российский экономист и политолог Михаил Делягин заявил, что патентное право из инструмента защиты интеллектуальной собственности превратилось в инструмент жесточайшего злоупотребления монопольным положением. По его словам, «корпорации скупают патенты и, эксплуатируя соответствующие изобретения и открытия», тормозят технический прогресс.

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