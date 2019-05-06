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Сбербанк захотел делать умные холодильники

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Сбербанк запатентовал «умный холодильник», сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на документы Роспатента.

Патент на полезную модель был подан от лица Алексея Ерошкина, в ноябре 2018 года он выступал на Петербургском международном инновационном форуме в качестве технического директора лаборатории интернета вещей Сбербанка.

Заявку подали в ноябре 2018 года, патент был получен 26 марта 2019 года. Была зарегистрирована полезная модель холодильника, оснащенного датчиками, камерами и доступом к Wi-Fi. Также могут быть встроены датчики газа, определяющие испорченную еду. Если продукты заканчиваются или портятся, их названия выделяются в приложении.

Холодильник сам следит за состоянием и количеством продуктов и передаёт данные пользователю через приложение. Благодаря этому пользователь сможет принимать решения о покупке товаров или настроить их заказ в автоматическом режиме. Связываться с другими устройствами холодильник сможет по Wi-Fi, сотовой связи второго или третьего поколения.

Наличие патента позволит Сбербанку запретить производство и продажу в России моделей с аналогичными техническими характеристиками. В конце 2017 года Сбербанк представил видеоролик, в котором показано, как умный чайник и умный холодильник завладели домом.

Ранее российский экономист и политолог Михаил Делягин заявил, что патентное право из инструмента защиты интеллектуальной собственности превратилось в инструмент жесточайшего злоупотребления монопольным положением. По его словам, «корпорации скупают патенты и, эксплуатируя соответствующие изобретения и открытия», тормозят технический прогресс.

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