Делягин заявил о превращении патентного права в инструмент монополизации

Патентное право из инструмента защиты интеллектуальной собственности превратилась в инструмент жесточайшего злоупотребления монопольным положением. Такое мнение высказал «Ленте.ру» российский экономист и политолог Михаил Делягин.

По его мнению, монопольное положение все чаще прикрывается правом интеллектуальной собственности и без категорического и повсеместного отрицания злоупотребления этим положением «масштабное технологическое развитие невозможно в принципе». «Корпорации скупают патенты и, эксплуатируя соответствующие изобретения и открытия, по сути дела, останавливают технологический прогресс в целых областях человеческой деятельности», — говорит эксперт.

При этом зачастую они и вовсе ничего не делают с приобретенными патентами. В качестве примера Михаил Делягин приводит бум 3D-печати, начавшийся, по его словам, после того, как крупные корпорации сняли «патентную защиту» с технологий, созданных еще во второй половине 80-х.

Также, по его словам, бурный технологический прогресс США в конце XIX века был во многом обеспечен категорическим отказом США признавать английские патенты – и инициированием в связи с этим дискуссии о вредности самого патентного права, сотрясавшей Европу вплоть до достижения американским империализмом технологической зрелости.

Стремительный технологический рывок Китая также по словам эксперта, опирался на принципиальном (хотя и не признаваемом публично) отрицании чужой интеллектуальной собственности.

«Технологический скачок Запада в конце 80-х – начале 90-х опирался на организации массового бегства технических и в целом интеллектуальных кадров сначала из СССР, а затем из его обломков, что сопровождалось массовой кражей технологических достижений и научных открытий (и, соответственно, отрицанием интеллектуальной собственности в отношении государства, а часто и отдельных людей)», — продолжает эксперт.

В России на страже интеллектуальной собственности стоит специальное федеральное ведомство – Роспатент. Однако российские патенты, по словам эксперта, особо никому не нужны, поскольку признание международного права доминирующим над российским в сочетании с известным качеством отечественных судов обычно делает усилия на патентование реальных изобретений в России пустой тратой денег и времени. При этом государство, как отмечает Михаил Делягин, ссылаясь на резидентов «Сколково», административно вынуждает изобретателей пользоваться услугами Роспатента.

Однако из-за длительных бюрократических процедур в России отечественный изобретатель может оказаться у «разбитого корыта»: в ситуации, когда аналогичное изобретение по международному праву уже принадлежит не ему.

При этом, продолжает эксперт, Роспатент выступил против предлагавшегося ФАС распространения на интеллектуальную собственность российского антимонопольного законодательства. Причиной такого предложения ФАС стали проблемы, связанные с отказом одного из зарубежных производителей продавать лекарство от рассеянного склероза своему российскому дистрибьютеру, что не только наносило последнему существенный убыток, но и резко ограничило доступ граждан России к необходимой медицинской помощи. «Верховный суд встал тогда на защиту российских граждан, - однако Роспатент, насколько можно судить, сделал все, чтобы это решение осталось исключением, но не превратилось в новое правило», - говорит Михаил Делягин.

В целом же, по его словам, упомянутое федеральное ведомство в своей нынешней форме скорее вредит технологическому и социально-экономическому развитию общества, поскольку «объективно стоит на защите иностранных монополий, нагло злоупотребляющих своим положением в отношении российских потребителей». О этого злоупотребления страдают российские же технологии и открытия, которые были вынуждены уйти из страны из-за бюрократии.

Так, до сих пор остается нереализованной идея Павла Дурова о выводе Крыма из сферы действия международного права в части интеллектуальной собственности. «В самом деле: раз Запад вывел Крым из сферы действия международного права, Россия имеет полное право распространить это и на право интеллектуальной собственности, отменив в Крыму патентное право не признающих его территориальную принадлежность стран и превратив его тем самым в уникальное, единственное на всей планете место свободного научно-технического творчества!», - говорит эксперт. Эта идея, по его словам, может принести России колоссальный скачок в развитии, поскольку, по сути, будет равна созданию без каких-либо затрат собственной Силиконовой долины.

По словам Михаила Делягина, серьезный прогресс и комплексная технологическая модернизация страны «в принципе невозможны без освобождения от оков иностранных монополий в сфере интеллектуальной собственности».

