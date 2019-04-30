Сбербанк решил сохранить низкие ставки по кредитам

Сбербанк решил сохранить низкие ставки по потребительским кредитам без обеспечения до 1 июля 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитного учреждения, которое поступило в редакцию «Ленты.ру». Первоначально предполагалось, что акция завершится 29 апреля.

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Предложение распространяется на кредиты от 300 тысяч рублей, которые выдаются на срок от трех месяцев до пяти лет. Минимальные ставки по ним были снижены на один процентный пункт относительно базовых — с 12,9 до 11,9 процента годовых.

Для тех, кто получает зарплату или пенсию на счет в Сбербанке, при оформлении кредита от 300 тысяч до миллиона рублей ставка составит 11,9-16,9 процента, если кредит больше миллиона — 11,9-12,9 процента. Для остальных заемщиков ставки будут на уровне от 12,9 до 13,9 процента. Ставки на кредиты до 300 тысяч рублей остались в прежнем диапазоне — 13,9-19,9 процента.

По словам управляющего директора дивизиона «Занять и сберегать» Сергея Широкова, за время акции объем выдачи таких кредитов увеличился на 24 процента среднемесячно по сравнению с периодом до акции.

В марте Сбербанк объявил о запуске программы «Потребительский кредит под поручительство» и решил увеличить предельный возраст заемщика с 70 до 80 лет. Такой заем будет выдаваться на срок от 3 до 60 месяцев, сумма кредита будет в диапазоне от 300 тысяч до 3 миллионов рублей.

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