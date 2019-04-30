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Сбербанк решил сохранить низкие ставки по кредитам

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Сбербанк решил сохранить низкие ставки по потребительским кредитам без обеспечения до 1 июля 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитного учреждения, которое поступило в редакцию «Ленты.ру». Первоначально предполагалось, что акция завершится 29 апреля.

Предложение распространяется на кредиты от 300 тысяч рублей, которые выдаются на срок от трех месяцев до пяти лет. Минимальные ставки по ним были снижены на один процентный пункт относительно базовых — с 12,9 до 11,9 процента годовых.

Для тех, кто получает зарплату или пенсию на счет в Сбербанке, при оформлении кредита от 300 тысяч до миллиона рублей ставка составит 11,9-16,9 процента, если кредит больше миллиона — 11,9-12,9 процента. Для остальных заемщиков ставки будут на уровне от 12,9 до 13,9 процента. Ставки на кредиты до 300 тысяч рублей остались в прежнем диапазоне — 13,9-19,9 процента.

По словам управляющего директора дивизиона «Занять и сберегать» Сергея Широкова, за время акции объем выдачи таких кредитов увеличился на 24 процента среднемесячно по сравнению с периодом до акции.

В марте Сбербанк объявил о запуске программы «Потребительский кредит под поручительство» и решил увеличить предельный возраст заемщика с 70 до 80 лет. Такой заем будет выдаваться на срок от 3 до 60 месяцев, сумма кредита будет в диапазоне от 300 тысяч до 3 миллионов рублей.

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