Сбербанк и Rambler Group создадут лидера рынка цифровых медиа и развлечений

Сбербанк инвестирует в Rambler Group с целью развития лидирующего проекта в сфере российских медиа и развлечений. Стороны уже подписали соответствующие документы. Об этом сообщается в пресс-релизе банка, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 23 апреля.

Отмечается, что доля Сбербанка составит 46,5 процента (текущие акционеры, A&NN и Era Capital, владеют 46,5 и 7 процентами акций соответственно). «Управление компанией будет осуществлять Совет директоров, в который войдут по 3 представителя от Сбербанка и A&NN и 1 представитель от Era Capital», — говорится в сообщении.

Денежные средства, инвестируемые Сбербанком, пойдут исключительно на развитие цифровых сервисов и особенно технологических платформ. Также часть средств будет направлена на полное погашение задолженности активов Rambler Group перед банком «Траст».

Так, в экосистему Сбербанка войдут такие сервисы, как Оkkо, кинотеатр «Художественный», а также более 30 популярных ресурсов Рунета, таких как: Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, Rambler.Касса и другие.

По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, сделка стала знаковой. «Уверен, что наше партнерство позволит задать на российском медиа рынке новую планку как с точки зрения качества контента и форматов его потребления, так и уровня используемых технологий», — отметил он.

В свою очередь председатель управляющего комитета Rambler Group Александр Мамут подчеркнул, что решение позволит компании расширить клиентскую базу и повысить лояльность пользователей. «Расширение нашего сотрудничества со Сбербанком объединит в рамках одной экосистемы возможности лидера финансовой отрасли и крупнейшего участника индустрии медиа и развлечений», — сказал он.

Rambler Group является одним из лидеров российской медиаиндустрии, основными направлениями которого являются digital-медиа, онлайн- и офлайн-кинотеатры. Холдинг занимает первое место в России по размеру ежемесячной аудитории: она превышает 56 миллионов человек.

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