Запущен единый абонемент для киносети «Синема парк» и «Формула кино» и Okko

Rambler Group запускает единый абонемент для киносети «Синема парк» и «Формула кино» и онлайн-кинотеатра Okko. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Продажи нового для российского рынка продукта для любителей кино — абонемента — начались 18 апреля. Срок действия абонемента – 30 дней, в течение которых владелец сможет каждый день посещать по одному сеансу в кинотеатре сети «Синема парк» и «Формула кино» в своем городе. Абонемент также включает месячную подписку в онлайн-кинотеатре Okko на пакет «Мировое кино» и предоставляет скидку 10 процентов при покупке еды и напитков в кинобарах.

Абонементы будут двух категорий — NONSTOP и NONSTOP Premium. Премиальный абонемент дает возможность посещать сеансы в VIP-залах, а также сеансы в форматах IMAX и 4DX.

Пилотный запуск проекта пройдет в трех городах: Москве, Тюмени и Ставрополе, после чего будет принято решение о распространении продукта на все 29 городов России, в которых присутствуют кинотеатры объединенной сети. В Москве цена абонемента категории NONSTOP составит 1390 рублей, категории NONSTOP Premium – 1790 рублей. В Тюмени абонементы будут стоить 690 и 990 рублей, в Ставрополе – 490 и 790 рублей соответственно.

Цены и опционал абонемента на примере Москвы

Абонемент можно купить в личном кабинете на сайте объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», а также на специальной странице акции.

«Мы хотели сделать по-настоящему полезный продукт для всех любителей кино, который бы позволил смотреть его больше и чаще. Мы благодарны партнерам и прокатчикам за то, что поддержали нашу инициативу. С их помощью мы можем предложить зрителям широкую линейку контента на любой вкус вне зависимости от возраста или предпочтений. Имея в своем активе крупнейшую сеть кинотеатров в России, а также лидера среди онлайн-кинотеатров, мы действительно можем помочь расширить границы потребления контента. Люди смогут смотреть самые ожидаемые новинки на большом экране, пересматривать любимые картины в онлайн-кинотеатре, а также получать приятные бонусы в кинобарах. И все это в рамках единого продукта», — рассказала директор по маркетингу Rambler Group Яна Бардинцева.

Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула Кино» — крупнейший в России оператор кинотеатров, в состав которого входит 75 кинотеатров в 29 городах России. Онлайн-кинотеатр Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации с ежемесячной аудиторией 1,83 миллиона человек.