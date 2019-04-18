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Проект Rambler Group с АПЛ возглавит Владимир Стогниенко

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Владимир Стогниенко принял предложение Rambler Group и станет главой видеоредакции Okko.Sport, которая получила эксклюзивные права на трансляцию матчей Английской премьер-лиги в сезонах 2019/20 —2021/22. Данную информацию подтвердил сам Стогниенко, а также руководитель спортивных проектов группы компаний Михаил Гершкович-младший. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам Стогниенко, это будет серьезный и интересный проект, так как речь идет о популярном и финансово успешном чемпионате, а также о нестандартной платформе для трансляций и полноценной спортивной редакции.

«Я принял предложение с 15 мая занять должность шеф-редактора видеоредакции Okko.Sport. Уже договорился с руководством ВГТРК и хочу выразить благодарность за понимание», — сообщил он.

В свою очередь Гершкович-младший отметил профессионализм и значительный опыт работы Стогниенко. «Он любит футбол и живет футболом. Я рад, что нам удалось пригласить Владимира — его опыт и авторитет позволит собрать в проекте Okko.Sport команду по-настоящему влюбленных в футбол профессионалов», — сказал он.

11 апреля стало известно о том, что онлайн-кинотеатр Okko получил эксклюзивные права на трансляции матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) с сезона-2019/2020. Стоимость контракта не раскрывается.

Сервис Okko функционирует с 2011 года. Сейчас просмотр контента доступен на всех ключевых платформах: Smart TV, в мобильных приложениях, Apple TV и PlayStation.

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