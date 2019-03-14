В Москве открылся первый кинотеатр под брендом Okko

Компания Rambler Group открыла в Москве первый кинотеатр под брендом Okko. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 14 марта.

В честь старта проекта «КИНО OKKO Афимолл Сити» состоялся показ фильма Тоби Хэйнса «Брексит» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. В преддверии «перезапуска» в кинотеатре, расположенном в торговом центре, обновили вывески, интерьер и маркетинговые материалы. Кроме того, там оборудовали специальную демо-зону Okko, где посетители смогут смотреть кино онлайн.

«Переход на единый бренд Okko – одна из ключевых задач в рамках построения видеоэкосистемы, в которую входят крупнейшая в России сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и ведущий онлайн-кинотеатр Okko. Создание такой экосистемы позволяет нам предложить клиентам принципиально новый пользовательский опыт, который будет включать максимально разнообразный контент и выгодные «сквозные» продукты для тех, кто любит смотреть кино и на огромном экране кинотеатра, и в онлайне», — рассказала директор по маркетингу Rambler Group Яна Бардинцева.

В компании считают, что ребрендинг кинотеатров объединенной киносети позволит увеличить узнаваемость и доверие к Okko, а также даст конкурентные преимущества перед другими сервисами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!