Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет Английскую премьер-лигу

Онлайн-кинотеатр Okko получил эксклюзивные права на трансляции матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) с сезона-2019/2020. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«АПЛ — один из самых популярных в России иностранных чемпионатов и один из лучших футбольных продуктов в мире. Он сочетает зрелищность и высочайший уровень конкуренции и исключительно высокие стандарты качества картинки и требований к показу. Добавив к этому возможности Okko.Sport и наших медиаплощадок, мы сможем предложить поклонникам английского футбола в России новые впечатления от просмотра футбольных матчей», — рассказал руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.

«Мы рады приветствовать Rambler Group в качестве нового партнера в России, начиная с сезона 2019-2020. У группы захватывающие планы сделать продукт доступным на нескольких платформах, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы с ними, поскольку они демонстрируют наше соревнование фанатам Премьер-лиги по всей России», — заявил исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс.

В Rambler Group не раскрывают стоимость контракта. «При пересчете на одну серию лучшего футбольного контента в мире, получается весьма невысокая стоимость, а такой эксклюзив станет рычагом для привлечения новой аудитории на другие продукты Okko — сериалы, фильмы, анимацию», — говорит заместитель генерального директора Rambler Group Максим Тадевосян.

Сервис Okko функционирует с 2011 года. Сейчас просмотр контента доступен на всех ключевых платформах: Smart TV, в мобильных приложениях, Apple TV и PlayStation.

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