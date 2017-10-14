«Манчестер Сити» и «Сток» забили девять мячей в матче АПЛ

Видео: MATCHDAY HighlightS / YouTube

«Манчестер Сити» обыграл «Сток Сити» со счетом 7:2 в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Видеообзор поединка появился на YouTube-канале MATCHDAY HighlightS.

Встреча прошла 14 октября в Манчестере. Голами в составе хозяев отметились Габриэл Жезус (дважды), Рахим Стерлинг, Давид Сильва, Фернандиньо, Лерой Зане и Бернарду Силва. Гости ответили точными ударами Маме Бирам Диуфа, также автогол забил защитник «горожан» Кайл Уолкер.

Эта победа позволила «Манчестер Сити» возглавить турнирную таблицу АПЛ.