В сети ужаснулись шрамам нокаутированного ногой вратаря «Манчестер Сити»

Нокаутированный ударом шипами по лицу голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон показал свои повреждения. Фото было опубликовано на странице SC ESPN в Instagram.

24-летнему бразильцу наложили швы на левую скулу и висок. «Эти повреждения выглядят просто ужасно. Тебе очень повезло, что ты вообще остался жив!» — написал один из пользователей.

На 37-й минуте матча четвертого тура английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» футболист красных Садио Мане прямой ногой летел на мяч, но попал шипами по челюсти вышедшего из ворот Эдерсона. Голкипер упал и не мог прийти в себя около восьми минут, после чего был вынесен с поля на носилках. Мане получил прямую красную карточку.

Встреча прошла в субботу, 9 сентября, в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 5:0.