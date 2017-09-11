Спорт
 

В сети ужаснулись шрамам нокаутированного ногой вратаря «Манчестер Сити»

Перейти в «Мою Ленту»
Эдерсон
Эдерсон

Нокаутированный ударом шипами по лицу голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон показал свои повреждения. Фото было опубликовано на странице SC ESPN в Instagram.

24-летнему бразильцу наложили швы на левую скулу и висок. «Эти повреждения выглядят просто ужасно. Тебе очень повезло, что ты вообще остался жив!» — написал один из пользователей.

На 37-й минуте матча четвертого тура английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» футболист красных Садио Мане прямой ногой летел на мяч, но попал шипами по челюсти вышедшего из ворот Эдерсона. Голкипер упал и не мог прийти в себя около восьми минут, после чего был вынесен с поля на носилках. Мане получил прямую красную карточку.

Встреча прошла в субботу, 9 сентября, в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тренер «Манчестер Сити» рассказал о состоянии нокаутированного голкипера
Футболист «Ливерпуля» ногой нокаутировал вратаря «Манчестер Сити»
Руни потроллил болельщиков «Манчестер Сити»
Последние новости
МИД допустил ограничение американских дипломатов в передвижениях по России
Россияне стали дольше жить
В сети ужаснулись шрамам нокаутированного ногой вратаря «Манчестер Сити»
В посольстве США прокомментировали слова Лаврова о работе дипмиссий
Сыгравший Волан-де-Морта актер стал гражданином Сербии
Определены 100 лучших песен про секс
В «Зарядье» устроили погром в первый же день свободного входа
Другие материалы рубрики
Спорт10:36Сегодня
Maria Sharapova, of Russia, returns a shot from Anastasija Sevastova, of Latvia, during the fourth round of the U.S. Open tennis tournament, Sunday, Sept. 3, 2017, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)

Вперед в прошлое

Титул Надаля, гордость Шараповой, прорыв Рублева и другие итоги US Open
06:31 7 сентября

Лидер Южной Кореи пригласил Путина на церемонию открытия Олимпиады-2018

20:26Сегодня

Фанаты львовских «Карпат» заставили игроков снять майки после разгрома

19:19Сегодня

Сменивший гражданство российский пловец сможет выступать за сборную США

Спорт00:02 2 сентября
Александр Волков

Саша-нагибатор

Русский Драго готов уничтожить голландского медведя в главном бою UFC
18:31Сегодня

Защитник «Спартака» Боккетти сыграл с «Рубином» в форме с неправильной эмблемой

17:24Сегодня

Президент УЕФА пообещал исключить ПСЖ из еврокубков

20:57 4 сентября

«Зенит» предложил европейским клубам посоревноваться в бородатости футболистов

Спорт16:29 1 сентября

На дальней заставе

Почему футбол на Дальнем Востоке будет жить
14:44Сегодня

Бывший футболист «Милана» назвал «Ирму» худшим моментом для Майами

15:54Сегодня

Фелпс предложил Макгрегору 50 метров форы в заплыве

18:01 5 сентября

Макларен опроверг снятие обвинений с России

Россия
Мы были скинами
Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
Довыбирались
Единороссы сделали всех, но есть и другие новости
Путное место
Российские вокзалы, ставшие произведением искусства
«Мне нравятся места, где пьют водку»
Д’Артаньян посвятил Ди Каприо в мушкетеры и начистил шпагу избирательной системе
ЕР получила большинство мандатов на выборах в Подмосковье
Бизнесмен Михайлов подал новый иск к Навальному из-за статьи о часах от Путина
Минэкологии потребовало благоустроить территорию братской могилы в Подмосковье
Все материалы
Мир
Борис Ельцин Бухал и нам завещал
Пьющие мировые лидеры от Ельцина до Бокассы
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Ирмагеддон
На Америку обрушился новый смертоносный ураган
Россия заявила США протест из-за посягательства на дипломатический иммунитет
Трамп почтил минутой молчания память жертв терактов 11 сентября
Рохинджа не нужны
Мусульмане умирают в грязи, пытаясь сбежать из Мьянмы
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиГрузинский таран: Саакашвили прорвался на Украину
Бывший советник Порошенко смял пограничников
Захарченко назвал лучший способ остановить войну в Донбассе
Путин согласился разместить миротворцев ООН на всей территории Донбасса
Додон призвал Киев отменить закон об украинизации образования
Украинцы стали чаще ездить в Россию
Саакашвили обвинил украинских полицейских в краже своего паспорта
В Раде назвали Саакашвили поставившим Украину на грань войны новым Лениным
Все материалы
Финансы
Удавка для Кима
Америка усмирит Северную Корею, надавив на Россию
Назван размер минимальной зарплаты в России в 2018 году
Дональд Трамп (в центре)Ты их госдолг видел?!
Американцы рискуют встретить Рождество без денег
«Основной задачей было уничтожение банка»
Экс-глава «Югры» раскрыл причины конфликта с ЦБ
Отток капитала из России почти удвоился
Глава ВТБ рассказал о бесперспективности санкций против России
В криптовалютах увидели шанс обойти антироссийские санкции
Все материалы
Бизнес
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
Совладелец крафтового бара о мечтах и безденежье
В «Роснефти» вспомнили о русофобии на фоне судебных тяжб с «Системой»
Сечин заявил о намеренном вредительстве при реорганизации «Башнефти»
Титов посоветовал Грефу не наезжать на малый бизнес
«Дочка» «Росатома» создала уранового трейдера
«Норникель» занял второе место в рейтинге экоинициатив
Сечин раскрыл подробности продажи китайцам 14 процентов акций «Роснефти»
Все материалы
Силовые структуры
Фото с места происшествияБойцы «Христианского государства»
Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ
Убойное безделье
Почему российские школьники все чаще идут на преступления
По Кругу
Чем живет Владимирский Централ после смерти великого шансонье
Прикинувшийся больным пермяк получил срок за махинации с медстраховкой
Петербургский неонацист Шульц сбежал в день приговора и был объявлен в розыск
Москвича заподозрили в краже проданной им машины
Фигуранта дела о хищениях при строительстве в Ново-Огарево отпустили из СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты SLS (в представлении художника)От Ирака до Луны
Трамп выбрал могильщика «Роскосмоса»
Корабль X-37BВошли снизу
SpaceX запустила убийцу российских спутников
«Они сражались за рабство»
Зачем Россия помогла США победить в Гражданской войне
Вспышка на Солнце вынудила экипаж МКС уйти в укрытие
Геофизики установили причину землетрясения в Мексике
Раскрыты ключевые особенности нового iPhone
США допустили создание нового ядерного оружия против России и КНДР
Все материалы
Спорт
Maria Sharapova, of Russia, returns a shot from Anastasija Sevastova, of Latvia, during the fourth round of the U.S. Open tennis tournament, Sunday, Sept. 3, 2017, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)Вперед в прошлое
Титул Надаля, гордость Шараповой, прорыв Рублева и другие итоги US Open
В сети ужаснулись шрамам нокаутированного ногой вратаря «Манчестер Сити»
Фанаты львовских «Карпат» заставили игроков снять майки после разгрома
Сменивший гражданство российский пловец сможет выступать за сборную США
Защитник «Спартака» Боккетти сыграл с «Рубином» в форме с неправильной эмблемой
Президент УЕФА пообещал исключить ПСЖ из еврокубков
Бывший футболист «Милана» назвал «Ирму» худшим моментом для Майами
Все материалы
Культура
«За прошедшие 27 лет границы дозволенного раздвинулись»
Кто снял новую экранизацию «Оно» Стивена Кинга
Чемпион-амфибия
Все призеры Венецианского фестиваля и его лучшие фильмы по версии «Ленты.ру»
Что с лицом
Полный сюр у Рене Магритта был не только на картинах
Сыгравший Волан-де-Морта актер стал гражданином Сербии
Определены 100 лучших песен про секс
Джим Керри покружил вокруг журналистки и заявил о бессмысленности людей
Посыпанная блестками обнаженная грудь звезды Disney попала на видео
Все материалы
Интернет и СМИ
LAS VEGAS, NV - JANUARY 18: (EDITORS NOTE: Image contains partial nudity.) Adult film actress Kendra Lust picks up adult film actress Janice Griffith at the Pornhub booth at the 2017 AVN Adult Entertainment Expo at the Hard Rock Hotel & Casino on January 18, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)Кто создал PornHub, Brazzers и приучил мир к большой груди
История становления крупнейшей порномонополии планеты
«Хоть за трезвого, хоть за пьяного»
Самые безумные лозунги кандидатов из российской глубинки
«Как всякий американец, я не верю в теории заговора»
Почему люди используют военные разработки, спасаясь от слежки властей
Случайный прохожий попытался отыскать скинхеда в прямом эфире новостей
Дипломаты включили Эверест в состав России
Самого богатого блогера мира отлучили от видеоигр из-за «нигера»
На показ «Матильды» предложили принести кадило со спайсом
Все материалы
Ценности
Блеск в Венеции
Что украшало грудь первых красавиц мирового кинематографа
Международный автомобильный салон во Франкфурте
За кулисами крупнейшего автошоу Европы
Ота Томоюки«Быть привлекательными хотят не только российские девушки»
Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
На Неделе моды в Нью-Йорке представили кроссовки с «бахилами»
Рианна прокатилась на мотоцикле между розовыми холмами
Последний Mercedes-Maybach G650 Landaulet уйдет с молотка
Российский бренд снял бабушку в рекламе коллекции осень-зима
Все материалы
Путешествия
Дадут тумака
Что ждет наивных туристов в самых гостеприимных странах мира
Наркотики, проститутки и триады
Спальные районы Гонконга с высоты полета штурмовика
Россияне стали тратить больше денег в Европе
Россиянин за 70 дней добрался автостопом из Оренбурга до Великой Китайской стены
Lonely Planet назвало самые крутые городские районы мира
Эксперт рассказал о способах сэкономить на новогодних авиабилетах
Цены на авиабилеты из России за границу рухнули
Все материалы
Из жизни
Акробаты на площади в Берлине«В Москве нет такой свободы»
История россиянки, уехавшей учиться в Германию
Щелкай клювом
Шокирующие снимки пернатых и нетронутой природы
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Прятавшийся от «Ирмы» в винном погребе миллиардер показал масштабы разрушения
В Италии выбрали лучшее в мире мороженое
Полиция призвала жителей Флориды не пытаться застрелить ураган «Ирма»
В Австралии выброшенную на берег белую акулу поселили в общественном бассейне
Все материалы
Тест: знаете ли вы Франкфуртский автосалон?
Короткий экзамен перед главной выставкой этой осени
5 конкурентов громиле BMW X7
С какими моделями придется бороться пятиметровому BMW X7
И снова «Лада»
25 самых популярных машин России
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
Забытый в гараже на 40 лет Ferrari продали за 1,8 миллиона евро
Представлен самый мощный Mercedes G-Class за 666 тысяч евро
Стартовало производство универсала Lada Vesta
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы