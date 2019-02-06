У клуба АПЛ затребовали миллионы евро за переход пропавшего футболиста

Французский «Нант» потребовал валлийский «Кардифф Сити» начать выплачивать сумму трансфера аргентинского футболиста Эмилиано Сала, который пропал во время перелета в Великобританию. Об этом сообщает «Би-би-си».

Валлийцы удержали первый из запланированных платежей: в клубе ждут прояснения ситуации с поисками тела футболиста. Французскую сторону не устроила эта задержка. «Нант» пригрозил «Кардифф Сити» судебным иском в том случае, если платеж не поступит в течение 10 дней.

При этом, согласно положениям Международной федерации футбола (ФИФА), валлийский клуб обязан выплатить всю сумму трансфера, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Переход игрока обошелся «Кардифф Сити» в 17 миллионов евро.

24 января завершилась официальная поисковая операция. Полиция оценила шансы на то, что Сала и пилот судна Дэвид Айбботсон выжили, как минимальные.

Самолет с футболистом на борту вылетел из Франции в Великобританию в ночь на 22 января. Во время полета аргентинец отправлял аудиосообщения друзьям, в которых выражал обеспокоенность состоянием самолета и говорил о боязни разбиться.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



