Поиски пропавшего самолета с футболистом завершены

Полиция завершила поиски аргентинского форварда Эмилиано Сала, который был на борту самолета Piper PA-46 Malibu, исчезнувшего при перелете из Нанта в Кардифф. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Reuters Top News.

Шансы на то, что аргентинец выжил, оцениваются как крайне низкие. Одной из возможных причин исчезновения самолета эксперты назвали обледенение крыльев.

22 января стало известно, что самолет с Сала на борту пропал с радаров в районе Ла-Манша. Новичок «Кардифф Сити» отправлялся в Уэльс. Футболист успел записать голосовое сообщение, где высказал опасение о том, что самолет скоро развалится.

Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» за рекордные для валлийского клуба 20 миллионов евро. До этого футболист выступал исключительно во Франции. С 2012-го по 2015-й Сала принадлежал «Бордо».

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