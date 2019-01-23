Опубликовано последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета

Аргентинская газета Ole опубликовала аудиосообщения, которые футболист Эмилиано Сала отправлял своим друзьям перед вылетом из французского Нанта в валлийский Кардифф. По пути самолет пропал с радаров, его поиски продолжаются.

Сала пожаловался на усталость, также он рассказал, что в Нанте ему пришлось уладить много дел. Футболист выразил опасение о том, что по пути его самолет развалится. «Если через полтора часа вы не получите от меня новостей, то я даже не знаю, нужно ли будет отправлять кого-то искать меня. Мне становится страшно», — сказал Сала.

Самолет с нападающим клуба «Кардифф Сити» пропал с радаров в районе Ла-Манша 22 января. К настоящему моменту его судьба неизвестна. Помимо футболиста, на борту находился еще один пассажир.

«Кардифф» купил Салу у «Нанта» 20 января. Валлийский клуб заплатил за 28-летнего аргентинца рекордные для себя 20 миллионов евро, заключив с ним контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне Сала провел 19 матчей во французском чемпионате, отметившись 12 забитыми мячами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!