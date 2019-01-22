Самолет с футболистом клуба АПЛ пропал с радаров

Самолет с нападающим «Кардиффа» Эмилиано Сала на борту пропал с радаров в районе Ла-Манша. Об этом сообщает Sky Sports.

Воздушное судно вылетело из французского Нанта в Кардифф вечером 21 января. На борту находились два пассажира, одним из которых был Сала, что подтверждает агентство AFP. Поисковая операция продолжается, судьба игрока неизвестна.

Президент клуба Мехмет Далман высказал опасения по поводу безопасности игрока. «Мы очень обеспокоены сложившейся ситуацией. Дальнейшие комментарии с нашей стороны последуют, как только мы получим подтверждение этой информации», — заявил он.

«Кардифф» купил Салу у «Нанта» 20 января. Валлийский клуб заплатил за 28-летнего аргентинца рекордные для себя 20 миллионов евро, заключив с ним контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне Сала провел 19 матчей во французском чемпионате, отметившись 12 забитыми мячами.

«Кардифф» выступает в Английской премьер-лиге. После 23 туров команда с 10 очками занимает 18-е место в таблице.

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