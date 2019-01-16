Футболист «Зенита» договорился с «Челси»

Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес согласовал детали личного контракта с лондонским «Челси». Об этом сообщает The Mirror.

«Челси» рассматривает 24-летнего Паредеса как замену ушедшему в «Монако» испанскому хавбеку Сеску Фабрегасу. Об интересе англичан к кандидатуре полузащитника «Зенита» стало известно 10 января.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Паредес провел 15 матчей. На его счету три гола и две голевые передачи.

Аргентинец присоединился к «Зениту» летом 2017-го, перейдя из итальянской «Ромы». Игрок обошелся российскому клубу в 23 миллиона евро. Паредес считался самым высокооплачиваемым игроком чемпионата России до перехода в «Зенит» итальянца Клаудио Маркизио. Зарплата Паредеса оценивается в пять миллионов евро в год.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!