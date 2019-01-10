«Челси» отказался от покупки двух футболистов ради игрока «Зенита»

Лондонский «Челси» откажется от покупки двух футболистов, выступающих в чемпионате Италии, и попытается осуществить трансфер аргентинского полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Об этом сообщает Football Italia.

Английский клуб считает завышенной цены на нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина (55 миллионов евро) и хавбека «Кальяри» Николо Бареллу (45-50 миллионов евро). Вместо этого лондонцы сконцентрируются на переговорах с «Зенитом». Сумма возможного трансфера не называется.

4 января сообщалось, что Паредес затосковал по Аргентине. Полузащитник признался, что если бы мог, незамедлительно вернулся бы в родной «Бока Хуниорс». Он является воспитанником клуба из Буэнос-Айреса и провел в нем первые годы профессиональной карьеры.

«Зенит» приобрел Паредеса у «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро. До перехода в «Зенит» Клаудио Маркизио аргентинец являлся самым высокооплачиваемым футболистом Российской премьер-лиги. По данным Sports.ru, он получает 5 миллионов евро в год.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!