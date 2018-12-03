ПСЖ предложит за футболиста «Зенита» 25 миллионов евро

Французский «Пари Сен-Жермен» планирует приобрести аргентинского полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Об этом сообщает Paris United.

ПСЖ намерен предложить петербургскому клубу 25 миллионов евро за переход 24-летнего аргентинца и рассчитывает оформить сделку зимой. «Зенит» не планирует расставаться с хавбеком до конца сезона. Портал Transgermarkt оценивает стоимость Паредеса в 20 миллионов евро.

До перехода в «Зенит» итальянца Клаудио Маркизио в сентябре 2018-го Паредес считался самым высокооплачиваемым игроком российского чемпионата. По данным Sports.ru, опубликованным в марте текущего года, годовой заработок аргентинца составлял 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) аргентинец провел 13 матчей. На его счету три гола и четыре результативные передачи. Паредес присоединился к Зениту в июле 2017 года. До этого он выступал за итальянские «Рому» и «Эмполи», а также аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

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