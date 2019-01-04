Самый дорогой аргентинец «Зенита» затосковал по родине

Аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес заявил, что хотел бы вернуться в родной для себя клуб — «Бока Хуниорс». Его слова передает Marca Argentina.

«Если бы все зависело только от меня, я бы уже завтра вернулся в "Боку"», — заявил 24-летний хавбек. Однако, Паредес подчеркнул, что шансов на возвращение мало. Футболист понимает, что учитывая траты на него, «Зенит» не стремится к расставанию с футболистом.

До перехода в «Зенит» итальянца Клаудио Маркизио, Паредес считался самым высокооплачиваемым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ). По данным портала Sports.ru, аргентинец зарабатывает в России пять миллионов евро в год. В сезоне-2018/2019 Паредес провел 15 матчей за «Зенит» в РПЛ и отметился тремя забитыми мячами.

Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017-го. Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. «Бока Хуниорс» стал первым профессиональным клубом для аргентинца. Хавбек выступал в нем с 2010 по 2014 год. В составе клуба из Буэнос Айреса Паредес стал чемпионом Аргентины и завоевал национальный кубок.

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