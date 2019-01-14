«Зениту» понадобился очередной аргентинец

Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в услугах защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акуньи. Об этом «Чемпионат.com» рассказал агент игрока Пабло Дель Рио.

По его словам, за Акуньей также следит ряд других клубов, и «Спортинг» осведомлен об их интересе. Однако говорить, кто конкретно хочет купить футболиста, Дель Рио не стал. «Я бы предпочел не говорить больше и быть осторожным, пока переговоры не завершены», — отметил агент.

Сообщается, что за 27-летнего аргентинца «Зенит» может заплатить 18-20 миллионов евро. Он выступает за «Спортинг» с 2017 года. В составе сборной Аргентины защитник принял участие в чемпионате мира-2018.

В настоящий момент в «Зените» играют пятеро аргентинцев: нападающий Себастьян Дриусси, полузащитники Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони и Леандро Паредес, защитник Эмануэль Маммана. Все они были куплены летом 2017 года.

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