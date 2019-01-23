В районе пропажи самолета с футболистом обнаружены обломки

Поисковая группа обнаружила обломки в районе, где пропал частный самолет с футболистом Эмилиано Салой на борту. Об этом Sky Sports рассказал офицер авиационного поиска Нормандских островов Джон Фитцджеральд, который возглавляет операцию.

По словам офицера, в море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество белых предметов, плававших около куска металла. Происхождение этих обломков пока не установлено.

Полиция Гернси, в округе которой произошел инцидент, в Twitter предложила четыре версии произошедшего: самолет где-то приземлился, но не вышел на связь; самолет приземлился на воде, а пассажиров подобрал проплывавший мимо корабль, но они до сих пор не вышли на связь; самолет приземлился на воду, а пассажиры дрейфуют на спасательном плоту, который был на борту; самолет разбился после удара о воду, все пассажиры оказались в море.

Поиски воздушного судна продолжаются. По сообщению полиции, в месте вероятного крушения работают три самолета и вертолет. Температура воды в Ла-Манше в январе в среднем равна восьми градусам.

Сала следовал из Нанта в Кардифф 22 января на частном самолете. Перед вылетом он отправил своему другу сообщение, в котором выразил опасение из-за состояния самолета. Также он сказал, что ему страшно. Пролетая над Ла-Маншем, самолет пропал с радаров.

Клуб Английской премьер-лиги «Кардифф Сити» заплатил за трансфер Салы французскому «Нанту» 20 миллионов евро, совершив рекордную сделку в своей истории. Договор был подписан 20 января.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!