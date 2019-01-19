Дзюбу вновь захотели в АПЛ

Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба может пополнить состав «Эвертона», выступающего в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает RT.

В услугах 30-летнего форварда заинтересован наставник ливерпульского клуба Марку Сильва. В свою очередь, Дзюба, как утверждает издание, не против переезда в Англию. Речь может идти как об арендном соглашении, так и о полноценном переходе. Кроме того, потенциальная сделка может включать в себя и переход одного из футболистов «Эвертона» в «Зенит».

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Летом 2018-го также утверждалось об интересе к нападающему со стороны клубов АПЛ. Игрок подтвердил слухи, отметив, что к нему проявляли интерес ряд клубов из середины турнирной таблицы АПЛ.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Дзюба провел 15 матчей и забил пять голов. Форвард также успешно проявлял бомбардирские качества в Лиге Европы — на его счету пять голов в шести матчах группового этапа.

В составе сборной России на чемпионате мира-2018 Дзюба добрался до четвертьфинала турнира. В активе нападающего — три забитых мяча и две результативные передачи.

С 2006 по 2015 год Дзюба являлся футболистом московского «Спартака». При этом форварда регулярно отправляли в аренды в другие клубы РПЛ. В 2015 году форвард перешел в «Зенит». Перед ЧМ-2018 футболист отправился в полугодичную аренду в тульский «Арсенал».

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