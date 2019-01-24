Стала известна причина исчезновения самолета с футболистом

Причиной исчезновения самолета с новичком клуба Английской премьер-лиги «Кардифф Сити», нападающим Эмилиано Сала, могло стать обледенение крыльев. Об этом сообщает The Sun.

По мнению эксперта в области авиации, если футболист писал, что самолет трясет и разваливается, то это свидетельствует об обледенении крыльев. «Вполне вероятно, что самолет упал в воду целым, в противном случае обломки были бы быстро найдены», — отметил он.

Самолет с Сала пропал с радаров 22 января. Перед вылетом футболист отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно.

Поисковая операция продолжается. Член поисковой команды Джон Фитцджеральд сообщил, что в районе предполагаемого крушения были найдены обломки, происхождение которых пока неизвестно. Полиция допускает, что футболист мог выжить.

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