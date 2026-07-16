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12:58, 16 июля 2026Бывший СССР

В Кремле прокомментировали отставку министра обороны Украины Федорова

Песков: Для Москвы кадровые изменения в правительстве Украины значения не несут
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Для Москвы кадровые изменения в правительстве Украины не имеют принципиального значения. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку министра обороны Украины Михаила Федорова, передает РИА Новости.

«Для нас какого-то принципиального значения все эти изменения не несут. Для нас именно важно в урегулировании ситуации обеспечение собственных интересов», — объяснил представитель Кремля.

При этом он отметил, что Москва отслеживает все новости, «связанные с киевским режимом».

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. За это проголосовали 258 парламентариев.

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