В Кремле прокомментировали отставку министра обороны Украины Федорова

Песков: Для Москвы кадровые изменения в правительстве Украины значения не несут

Для Москвы кадровые изменения в правительстве Украины не имеют принципиального значения. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку министра обороны Украины Михаила Федорова, передает РИА Новости.

«Для нас какого-то принципиального значения все эти изменения не несут. Для нас именно важно в урегулировании ситуации обеспечение собственных интересов», — объяснил представитель Кремля.

При этом он отметил, что Москва отслеживает все новости, «связанные с киевским режимом».

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. За это проголосовали 258 парламентариев.