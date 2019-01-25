Клуб АПЛ заплатит за пропавшего футболиста

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кардифф Сити» будет вынужден заплатить французскому «Нанту» за трансфер Эмилиано Салы, самолет с которым пропал с радаров 22 января. Об этом сообщает агентство AFP.

Юрист Александра Коэн объяснила, что сделка считается действительной, если она была внесена в регистр Международной федерации футбола (ФИФА). В таком случае «Кардифф» должен перевести «Нанту» 17 миллионов евро (такова сумма трансфера, по информации агентства). Источник AFP подчеркнул, что соглашение между клубами было заключено в субботу, 19 января, и подтверждено три дня спустя.

В то же время «Кардифф» может рассчитывать на полную компенсацию, если клуб успел застраховать форварда.

22 января Сала летел из Нанта в Кардифф на частном самолете. Он пропал с радаров, пролетая над Ла-Маншем. Поисковая операция длилась два дня и безрезультатно завершилась 24 января. Сообщалось, что у пилота самолета не было лицензии на перевозку коммерческих пассажиров — он мог совершать лишь частные перелеты. Операционные аспекты рейса в настоящий момент выясняются.

За Салу «Кардифф» заплатил рекордную сумму в своей истории. До этого трансфера аргентинец выступал только в чемпионате Франции.

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