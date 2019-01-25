Пропавший футболист АПЛ летел с пилотом без лицензии

Пилот самолета, перевозившего футболиста клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кардифф Сити» Эмилиано Салу, не имел лицензии на перевозку коммерческих пассажиров. Об этом сообщает газета The Times.

Источник отмечает, что в регистре гражданской авиации указано, что 59-летний Дэвид Айбботсон имел разрешение только на частные перелеты. По словам представителя Отдела по расследованию авиапроисшествий, в настоящий момент изучаются все аспекты проводимого рейса, в том числе будет установлено, был ли полет частным или коммерческим.

Самолет с Салой на борту пропал 22 января. Он следовал из Нанта в Кардифф и исчез с радаров в небе над Ла-Маншем. Поисковая операция шла два дня и завершилась 24 января. Ни воздушное судно, ни пассажиры обнаружены не были. По версии таблоида The Sun, самолет мог исчезнуть из-за обледенения крыльев.

За переход Салы из «Нанта» «Кардифф Сити» заплатил 20 миллионов евро — эта сделка стала рекордной в истории клуба из Уэльса. До этого аргентинец выступал только во Франции.

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