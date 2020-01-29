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Ставропольский край и Росатом станут тиражировать технологии «Умного города»

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Администрация Ставропольского края и компания «Русатом Инфраструктурные решения» (входит в Росатом) подписали соглашение по реализации совместных инициатив по внедрению технологий «Умного города» в городах-курортах Кавказских минеральных вод и других городах Ставрополья. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Целью сотрудничества в сфере цифровизации городской среды и туристических сервисов является повышение конкурентоспособности края, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан и отдыхающих, рост экономической эффективности и развитие туризма.

«Специалисты Росатома имеют общепризнанные компетенции в сфере цифровизации и технологий, связанных с повышением эффективности производства и управленческих процессов. Наш новый продукт, такой как "Умный город", является логичным предложением, которое можно использовать не только в «атомных» городах, где у нас свой интерес и ответственность — сделать жизнь работников наших предприятий и их близких более комфортной, но и в других регионах страны, — отметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. — Росатом разрабатывает линейку системных решений для городов разного размера и с учетом специфики их развития. Например, таких как Железноводск, где в туристический сезон число жителей увеличивается в несколько раз. Здесь мы помогаем администрации Ставропольского края создать современный цифровой город-курорт, комфортный как для жителей, так и гостей города».

По инициативе губернатора региона Владимира Владимирова в городе-курорте Железноводске, развернут пилотный проект по синхронизации туристических и городских ресурсов. Здесь Росатомом уже создана первоначальная цифровая инфраструктура, запущены основные информационные системы и программное обеспечение. В школах и детских садах устанавливаются счетчики, позволяющие в режиме реального времени отслеживать потребление электричества, газа, воды, вводится автоматическое регулирование подачи теплоносителя, что снизит в итоге расходы города на жилищно-коммунальные услуги.

В Железноводске стали появляться информационные киоски и «умные» остановки, камеры наблюдения, которые следят за ситуацией на улицах и автодорогах. В городской администрации работает ситуационный центр, куда стекается вся информация. В случае коммунальной проблемы, ДТП или правонарушения службы города смогут оперативно реагировать на происшествия. Технологии «Умного города» повысят эффективность управления городским хозяйством и расширят возможность обратной связи с населением — через мобильное приложение «Умный Железноводск» горожане смогут отслеживать работу городских служб и направлять обращения по поводу проблемных вопросов.

Уникальность проекта в Железноводске — запуск на базе «Умного города» специального программно-аппаратного комплекса в туристической сфере. Теперь элементами «Умного города» могут пользоваться не только горожане, но и гости курорта: информационные панели и мобильное приложение позволят туристам познакомиться с достопримечательностями города, афишей мероприятий, туристическими маршрутами.

«Цифровизация сделает городскую инфраструктуру максимально удобной для людей, станет еще одним стимулом приезжать отдыхать в Ставропольский край, — прокомментировал проект губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. — Система для реализации проекта "Умный город" в Железноводске уже практически готова, сейчас специалисты наполняют ее необходимыми данными, а в апреле она будет работать в полном объеме. Это "технологии будущего", которые способны сделать наши города комфортнее для жизни и повысить эффективность работы муниципальных управленческих команд. Поэтому мы планируем распространить этот опыт и на другие города Ставропольского края».

Платформа «Умный город», разработанная компанией Росатома «Русатом Инфраструктурные решения», впервые была внедрена в Сарове Нижегородской области, этот проект входит в число лучших практик международной организации устойчивого развития ООН-Хабитат.

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