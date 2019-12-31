В России утвердили план развития Севморпути

В России утвердили план развития инфраструктуры Северного морского пути (Севморпуть) до 2035 года. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства.

Глава правительства поручил Минфину, Минтрансу, Минпромторгу, Минэкономразвития и госкорпорации «Росатом» предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий плана при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Помимо этого госкомиссия по развитию Арктики предоставит на утверждение в правительство планы реализации крупных инвестпроектов в Арктической зоне России, направленных на развитие грузопотока по Северному морскому пути.

Развитие Севморпути является частью нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» до 2024 года.

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