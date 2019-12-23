Названа дата ввода в эксплуатацию трех ледоколов проекта «Лидер»

Госкорпорация «Росатом» собирается ввести в эксплуатацию три ледокола проекта «Лидер» к 2033 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.

Ввод в эксплуатацию головного ледокола проекта запланирован на декабрь 2027 года. Первый серийный ледокол проекта собираются запустить в декабре 2030 года, а второй — в декабре 2032-го.

Ожидается, что такой ледокол будет первым в мире, который сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до четырех метров. Ввод ледоколов в эксплуатацию отвечает целям «Комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры» до 2024 года.

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