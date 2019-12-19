Россия улучшит дороги ради сотрудничества с другими странами

Инфраструктура, которая позволяет расширять экономические связи России с Китаем и бывшими советскими республиками, недостаточна и ее необходимо улучшать. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о значении строящегося моста через Волгу в Самарской области, глава государства сказал: «[Этот проект] отразится [на межгосударственном сотрудничестве] самым наилучшим образом, потому что, несмотря на рост товарооборота с Китаем, с нашими в прямом смысле слова братскими республиками бывшего Советского Союза, а сегодня — с независимыми государствами, товарооборот самый большой, развития инфраструктуры явно недостаточно», — сказал Путин.

Говоря о строящемся транспортном коридоре «Европа — Западный Китай» (является частью «Комплексного плана модернизации инфраструктуры») Путин признал, что Россия отстала от Казахстана, который также участвует в проекте.

«Они [Казахстан] свою часть дороги уже проложили на Китай, мы должны сделать свою часть работы», — сказал глава государства. Он добавил, что Россия обязательно реализует проект.

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