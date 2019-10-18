Назван срок строительства второго моста через Обь

Второй мостовой переход через реку Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры планируют построить к 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константина Гребешка.

Новый проект пока находится в стадии проектирования, предположительно, на его осуществление могут выделить порядка 20 миллиардов рублей. Существующий мост через Обь в районе Сургута — на настоящее время единственный связующий узел, обеспечивающий автомобильное сообщение ХМАО с другими районами Урала. Перегруженность моста в 2,5 раза превышает норматив.

В четверг, 17 октября, стало известно о подписании соглашения между Самарской областью и концессионной компанией «Обход Тольятти» о строительстве моста через Волгу в обход Тольятти в составе транспортного коридора Европа — Западный Китай. Работы планируют начать в ноябре.

Развитие дорожной сети отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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