Назван срок рассмотрения проекта высокоскоростной магистрали в России

Проект высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Гороховец представят к рассмотрению президиуму совета по национальным проектам в декабре 2019 года — январе 2020 года. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Идет переконфигурация этого проекта, решение будут приняты проектным комитетом и рекомендованы к принятию на президиуме по национальным проектам», — рассказал он и добавил, что в настоящее время ведется оценка сроков и возможности создания маршрута. Сроки реализации пока не объявлялись.

Развитие дорожной сети отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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