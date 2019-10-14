В российских регионах появятся цифровые районные электросети

В восьми регионах Сибири появятся цифровые РЭС — районы автоматизированных сетей с функциями самодиагностики и самовосстановления. Их созданием будет заниматься «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», работающая под брендом «Россети Сибирь». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Основная задача создания цифрового района электрических сетей — повышение надежности электроснабжения потребителей, сокращение перерывов в электроснабжении и снижение потерь электроэнергии», — говорится в сообщении. Такие проекты будут реализованы в Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях, в Республиках Хакасия, Бурятия, Алтай, а также в Омской и Кемеровской областях. Работы планирую закончить к 2021 году.

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Развитие электросетей отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Он рассчитан до 2024 года.

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